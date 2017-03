Réagissez

Des bénévoles se sont mobilisés pour nettoyer les...

Cette année, la fête a porté le sigle de la valorisation des plages et du littoral de la commune avec l’implication du mouvement associatif.

Le village de Toudja a célébré, ce samedi, la 8e édition de la Fête de l’eau dans le faste, à l’initiative de la commune de Toudja et le Groupe d’études sur l’histoire des mathématiques à Bougie médiévale (Gehimab), en collaboration avec la direction de l’agriculture, le mouvement associatif, le musée de l’eau et la maison de jeunes. Comme chaque année, le village a accueilli une foule de visiteurs, qui a eu droit à un programme riche et varié.

Ces derniers, en présence des autorités, se sont recueillis au carré des Martyrs, avant de s’ébranler en direction de la place du village, précédés d’une fanfare et d’une troupe d’idebballen. Tout ce beau monde était attendu par des enfants en habits kabyles, haut perchés sur des échasses, et la troupe des Guerriers berbères d’Ighzer Amokrane, ce qui a donné une touche originale à la fête.

Le programme se poursuit par une visite des stands, où sont exposés des produits artisanaux, une visite du musée de l’eau, une descente à Ighzer n’Tisyar (le ravin des moulins) le long du cours de Toudja, un concours de plats traditionnels, une conférence du professeur Fodil Cheriguen, intitulée «Ismawen n’waman» (les noms de l’eau), où le conférencier a décortiqué l’hydronymie locale, et d’autres activités pédagogiques, festives et artistiques.

Valorisation du littoral

Par ailleurs, la Fête de l’eau a revêtu cette année le cachet de la «valorisation des plages de la commune de Toudja». Parallèlement aux activités au village, donc, l’association de fraîche création, Béjaïa Littoral, qui se donne comme mission de combattre les agressions multiples endurées par le littoral bougiote, a mis les petits plats dans les grands pour sensibiliser autour de la question environnementale en milieu marin.

Dans cette optique, elle a implanté des stands au niveau du parc Alivava (lac Mouzaïa), où l’association Les amis de la faculté de médecine de Béjaïa a aussi exposé sur l’hygiène et la santé. L’association Béjaïa Littoral a réussi, par ailleurs, à fédérer sous sa houlette une flopée d’associations, principalement écologiques, qui ont fait un louable travail au niveau des plages, Ces associations, dont Djerba, Tichy La verte, La jeunesse estudiantine de Toudja (JET), Nemla, Melbou écologique et le Croissant-Rouge algérien (CRA), ont été impliquées dans le challenge Beach Clean (plage propre). Il s’agit d’une opération de nettoyage simultanée des plages, en connexion avec les pays de la rive nord de la Méditerranée et du reste du monde, sponsorisée par plusieurs entreprises.

En tout, plus de 400 personnes ont relevé le challenge à Béjaïa, de Melbou jusqu’à Oued Dass, d’après Zaher Bezigouche, président de Béjaïa Littoral. L’opération a consisté, en plus de la collecte des déchets abandonnés, en leur catégorisation et leur quantification par un spécialiste mobilisé à cet effet par l’association, explique-t-il.

Cette démarche répond au plan d’action tracé par cette association et qui se décline en trois axes principaux représentés par trois pôles : le pôle scientifique (déchets et biologie), représenté par des universitaires, étudiants et enseignants, le pôle juridique, représenté par un collectif d’avocats, et le pôle pédagogique.

Etant donné que l’association scellera bientôt une convention avec le Commissariat national au littoral (CNL), elle projette de former des ambassadeurs à la mer, qui auront pour mission de sensibiliser les enfants à l’environnement et à la protection du littoral, explique encore Zaher Bezighouche. Béjaïa Littoral prévoit une approche globale pour aborder l’épineuse question de la pollution et de la transgression de la loi sur le littoral.

Dans cette optique, notre interlocuteur dira que son association compte faire signer aux industriels locaux une charte pour la protection de l’environnement. Il lance, par ailleurs, un appel aux autorités et aux collectivités locales, pour qu’elles interviennent et fassent respecter la loi sur le littoral, citant comme exemple de laisser-aller les 400 arrêtés de démolition émis mais qui sont restés sans suite.