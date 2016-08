Fête au village Aït Amara

Réagissez

La fête a réuni plusieurs générations...

Le village Aït Amara, dans la commune d’Akfadou, a célébré dans le faste, vendredi 19 août, sa fête annuelle instituée par l’association AFOUS depuis 2010.

Appelée au tout début «Tamaghra n waghriv» (La fête de l’émigré), en raison de son intention première de marquer la fin des vacances et le départ des émigrés, cette cérémonie, améliorée au fil des années et rebaptisée «Fête du village», a pris présentement le statut de rendez-vous le plus important de toute la communauté villageoise.

Le rendez-vous de cette année, qui est dans sa 7e édition, a été rehaussé par l’immolation d’un bœuf (Timechret) et le partage d’un déjeuner par l’ensemble des membres de la communauté et leurs invités. «C’est grâce au précieux concours de Toutou Saâdi, natif du village et membre fondateur de la Fondation Zinedine Zidane, que cette timechret et cette fête ont eu lieu» souligne, Yazid Ryad, le président de l’association AFOUS.

Couscous populaire à midi et humour, poésie et musique en soirée, tel a été l’ossature du programme de cette cérémonie assaisonnée par la remise de cadeaux à 10 nouveaux mariés et 42 lauréats des différents examens scolaires.

«Par ce geste symbolique, nous tenons à encourager nos enfants à redoubler d’efforts dans leurs études pour devenir les champions du village et encourager à la même occasion nos jeunes à former des familles, gage de stabilité» nous explique Toutou Abdekader, l’animateur de la soirée. Inaugurée vers 22 heures par la prestation du chanteur El Hachemi Imedyazène, la soirée qui s’est tenue sur la place pavoisée du village n’a pris fin qu’à 2 heures et demie du matin.

Une dizaine d’artistes s’est succédé sur scène et a été suivie, dans une parfaite harmonie et jusqu’à la fin, par le nombreux public présent (femmes, hommes, enfants) qui donnait l’image d’une seule famille.

Même une centenaire, que tout le monde appelait Na Zinev, était de la partie et a donné sa bénédiction à cette fête communautaire. Le responsable du comité de village a tenu d’ailleurs, dans son allocution, à lui adresser ses respects et ceux de toute la communauté pour sa présence malgré son âge avancé.

Les prestations des artistes et les séquences de remise des prix sont assorties par les allocutions de Ryad Yazid, Nacir Yazid le président du comité du village, Mhenni Haddadou, président de l’APC d’Akfadou, et Yazid Mheni, vice-président de l’APC. Kamal Ath Hsein, Nora Yahiaoui, Slimane Amnay, Younès, Massi Bennadji, Youva Akfadou, Cheb Chafâa… les chanteurs qui se sont relayés sur scène, ont chacun à sa façon, obtenu l’agrément du public et sont accompagnés par des youyous de joie et des salves d’applaudissements. La troupe humoristique Lewhama, comme d’habitude, a égayé le public par sa représentation où se mêle satire et cocasserie.

Le poète Yazid Ouaâmer, de son côté, a donné un court récital poétique où il a déclamé quelques unes de ses meilleures pièces. Les enfants, aiguillonnés par l’ambiance festive qui régnait, dansaient et couraient dans tous les sens. Le temps d’une soirée, la place du village a brillé de tous les sons et de toutes les couleurs. «En 1994, Matoub Lounès a donné un gala dans cette même place» nous raconte un notable du village.

A noter enfin qu’Aït Amara, communauté de quelque 600 âmes, connu comme le village qui a donné naissance à plusieurs artistes, Idir Akfadou, Baylache, Imedyazène, Idir Tahrat, Farid Agour, Youva Akfadou, Faouzi Yazid… a vu cette année, au grand bonheur de ses habitants, son calvaire hydrique, supporté depuis de longues années, prendre fin.