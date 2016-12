Réagissez

Le coup de starter du premier colloque des artistes a été donné lundi dernier à la maison de la culture Taos Amrouche de Béjaïa.

Cet événement culturel, placé sous le thème de «L’artiste et l’économie», est dédié aux monuments de la chanson chaâbie qui nous ont quittés cette année, à savoir, les regrettés Lounès Kheloui et Amar Ezzahi. L’Association des auteurs et compositeurs interprètes (ACAI), membres de l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins de la wilaya de Béjaïa (ONDA), qui a organisé cette manifestation culturelle en collaboration avec cet office, a soulevé des questionnements qui taraudent l’esprit de nombreux artistes.

Dans un environnement dominé par les phénomènes de la contrefaçon et du piratage, ainsi que par une industrie des fêtes qui pompe leurs ouvrages, les artistes ne bénéficient plus matériellement de leur création. Ils ne peuvent vivre «d’amour et d’eau fraîche». Ce colloque vise d’abord la sensibilisation des artistes pour les amener à protéger leurs créations à travers l’ONDA et à participer à la lutte contre le piratage. «Le métier d’artiste exige un fort investissement et doit en contrepartie recevoir rémunération à la hauteur de son travail.

Or, le coût relatif des spectacles vivants dépend des subventions de l’Etat sans lesquelles cette activité serait condamnée», écrit l’association des artistes dans la présentation de l’événement.

Deux cycles de conférences ont été programmés, à commencer par la communication de M. Akkal, directeur régional, représentant de l’ONDA, sous le thème «Le recouvrement des droits des créateurs et la lutte contre le plagiat». Le conférencier a expliqué les avantages octroyés aux artistes adhérents et les missions de l’ONDA, une démarche qui nécessite, selon lui, la participation des artistes adhérents dans l’opération de recouvrement et la lutte contre la contrefaçon.

Car, précise-t-il, l’ONDA ne bénéficie pas de subventions étatiques et ses fonds sont issus essentiellement des recouvrements sous toutes leurs formes. La conférence a été suivie par des représentants de la banque BDL, qui participe dans le sponsor des événements culturels. La manifestation s’est poursuivie le lendemain avec deux communications sur l’histoire de la chanson kabyle et une autre sur la chanson chaâbie présentées, respectivement, par Boudjemâa Rabah et Imloul Fatah, deux animateurs à la radio. Le colloque a été ponctué par une exposition permanente d’arts plastiques, d’objets traditionnels et d’artisanat, ainsi qu’un spectacle de théâtre présenté par la troupe Thimes D-urar.