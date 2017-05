Réagissez

L’association Rahma, qui s’occupe charitablement des personnes âgées en difficulté de la wilaya de Béjaïa, a organisé dernièrement des activités au profit d’un groupe de personnes du troisième âge.

Le programme, pour célébrer la Journée nationale des personnes âgées, a été inauguré mercredi et a bénéficié à près de la moitié des 63 pensionnaires du foyer des vieux de la ville de Béjaïa, qui ont renoué avec les plaisirs de la plage de Boulimat lors d’une excursion organisée à cet effet. Un cabanon, libéré par un bienfaiteur, a accueilli une trentaine de personnes pendant une pleine journée de détente.

Au lendemain de cette excursion bénéfique, l’association a convié tous les pensionnaires du foyer à une cérémonie conviviale, avec musique, collation et distribution

de cadeaux. Les vendredi et samedi, une cinquantaine de personnes centenaires, se trouvant dans les quatre coins de la wilaya, dont une dizaine habitent la ville de Béjaïa, ont reçu l’agréable visite de membres de l’association Rahma, qui leur ont distribué des cadeaux.

L’opération d’aide se poursuit, puisque un don de lunettes au profit des vieux nécessiteux est au programme. Les dons concernent aussi du matériel médical, comme les fauteuils roulants, les béquilles, les cannes et les matelas anti-escarres.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que ces personnes âgées vivent de pareils moments de réconfort avec l’association Rahma.

Selon le président de celle-ci, Lyazid Khima, en mars dernier, elles ont partagé la joie d’un voyage jusqu’à Biskra.