Réagissez

Deux singes magot au mont Gouraya

Des chercheurs se sont déplacés récemment à Béjaïa afin d’enrichir les travaux d’un atelier organisé pour l’élaboration de la stratégie de conservation du singe magot en Algérie.

Cet atelier a pour but de compléter la préparation de la stratégie nationale pour assurer la sauvegarde du singe magot en Algérie. Il a été organisé conjointement par le Centre de coopération pour la Méditerranée de l’Union internationale pour la conservation de la nature et la direction générale des forêts du ministère de l’Agriculture algérien dans le cadre du projet d’ «élaboration et mise en œuvre de plans d´action d’espèces dans les pays méditerranéens : amélioration de la capacité de gestion pour la conservation d’espèces menacées au Maghreb», a-t-on appris.

Le singe magot est une espèce menacée de disparition ; endémique de l’Afrique du Nord, il est protégé par la loi algérienne n°06-14 du 14 novembre 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition. La diminution de ses populations en Afrique du Nord est principalement associée à la perte de son habitat en raison de l’exploitation forestière intensive pour le charbon de bois, le défrichement des terres pour l’agriculture, les incendies et le captage des sources de montagne.

Ces faits ont aussi provoqué la modification du comportement alimentaire de l’espèce et généré des conflits avec les communautés locales. Même si auparavant on pouvait le trouver de la Libye jusqu’au Maroc, sa distribution est à présent limitée à de petites parcelles reliques de forêts et de maquis en Algérie et au Maroc. Plusieurs communications ont été présentées lors de cette rencontre par ces chercheurs universitaires venus du Maroc et de l’Angleterre ainsi que par les conservateurs des forêts des wilayas de Béjaïa, Tizi Ouzou et Bouira.