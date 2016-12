Réagissez

Tinebdar, à l’ouest de la wilaya de Béjaïa, a été désignée «commune la plus propre de la wilaya» par la commission de wilaya installée pour trancher au terme d’une compétition intercommunale organisée par la direction de l’environnement le mois d’août dernier.

L’APC de Tinebdar bénéficiera à ce titre d’un prix, représentant la somme de 5 millions de dinars qui seront reversés sous forme de projets au profit de la commune.

A cet effet, les élus se doivent de proposer des opérations à prendre en charge par ladite subvention.

Pour le maire de Tinebdar, «au delà, d’une immense fierté d’être désigné comme la commune la plus propre de la wilaya de Béjaïa, c’est toute une consécration de la politique de propreté, initiée depuis 2008 à ce jour, impliquant l’ensemble de la population». Ce prix traduit, selon le maire, «la reconnaissance des efforts de notre municipalité depuis plus de huit ans à organiser une stratégie et un système de gestion des déchets et à améliorer l’environnement et le cadre de vie du citoyen».

Notons que l’évaluation de la commission de wilaya a porté sur des critères bien précis prenant en compte, indique le communiqué de l’APC, l’environnement de la commune et sa propreté, la santé et la sécurité publiques, le cadre de vie du citoyen, l’embellissement du territoire et la mise en place de panneaux d’orientation, l’éclairage public et les programmes sportifs et de loisirs propres à la saison estivale.N. D.