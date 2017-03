Réagissez

A l’occasion de la clôture de sa campagne de reboisement de l’année 2016-2017, qui s’est déroulée vendredi passé à la forêt d’Akfadou, dans la wilaya de Béjaïa, Candia Algérie a annoncé la nouvelle de «la certification environnementale FSC (Forest Stewardship Council) des emballages Tetra Pak des produits Tchin Lait Candia ».

A ce propos, Tedj Berkati, directeur général de Tchin Lait Candia, a déclaré lors d’une conférence de presse organisée sur les lieux: «Nous travaillons depuis des mois à l’accomplissement de ce projet et c’est très agréable de voir toutes les parties prenantes collaborer pour le bien-être des forêts algériennes.» Et de préciser : «La certification FSC de nos partenaires est à la fois un gage de qualité de conditionnement de nos produits et aussi un engagement profond dans la préservation de l’environnement.»

Cette campagne de reboisement, initiée par la même entreprise, a mobilisé 400 personnes pour la plantation de 2000 plants de type cèdre de l’Atlas sur 3 hectares dans le massif de l’Akfadou. L’opération a été engagée avec la collaboration de la direction de la Conservation des forêts, la localité de Chemini, la commune de Tibane et le mouvement associatif. «Nous sommes heureux de contribuer à ce beau projet de reboisement de nos forêts, et j’espère que ce petit geste servira d’inspiration à d’autres, pour que tous ensemble nous protégions cette belle nature qui nous entoure», a indiqué Mme A. Aimene, du service marketing de Tchin Lait Candia, dont les sites de production, situés à Béjaïa et à Alger, emploient aujourd’hui plus de 800 personnes. Selon la cellule de communication de l’entreprise, cette action entre dans le cadre d’un plan global de reboisement qui a débuté en 2016 et qui a déjà permis de replanter plus de 665 caroubiers dans les forêts de Melbou et du PNG, ainsi que 300 cèdres de l’Atlas à Kendira, dans le but de redensifier les forêts d’une région soumise à d’importants dégâts occasionnés par les feux de forêt.