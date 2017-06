Réagissez

Dennis Thokozani Dlomo en compagnie des lauréats du concours de...

Dennis Thokozani Dlomo, ambassadeur de la République d’Afrique du Sud en Algérie, a été l’hôte, ce vendredi, de la commune de Tifra.

Accueillis d’abord, à partir de 22h, au siège de l’APC par le P/APC et le chef de daïra de Sidi Aïch, l’ambassadeur et la délégation qui l’accompagnait ont rallié ensuite le centre culturel Hami Arezki, où se tenaient les festivités commémorant la Journée de l’enfance africaine.

Après avoir écouté les hymnes nationaux algérien et sud-africain, l’ambassadeur a prononcé un discours centré sur l’enfance africaine et Nelson Mandela, où il a insisté notamment sur les vertus de la fraternité.

«Ensemble nous pouvons faire mieux et devenir meilleurs», dira-t-il en substance. Séduit par la chaleur de l’accueil et l’ambiance fraternelle qui a marqué cette commémoration, l’ambassadeur a tenu à assister à toutes les festivités programmées pour cette occasion qui n’ont pris fin, faut-il le noter, qu’à 1h. Au menu de cette commémoration, trois brèves communications (Hommage à Nelson Mandela, Soweto 1976, l’Afrique et les changements climatiques) données par Kamal Mohammedi de l’université de Boumerdès, une pièce théâtrale présentée par le groupe scout d’El Flay, un concours de coloriage des drapeaux algérien et sud-africain, le tout agrémenté par la fanfare du groupe scout Salhi Hocine d’El Kseur.

A la fin des festivités, l’ambassadeur a pris part à la remise des prix aux lauréats du concours de coloriage des drapeaux des deux pays et s’est prêté de bonne joie aux séances photos avec le public présent. «Un grand moment qui restera dans les annales de la région», s’accorde-t-on à dire à propos de cette visite.

A noter que cette visite a été organisée par le groupe scout Thiziri de Tifra, en collaboration avec l’équipe MESOnexTeam/URMPE (université de Boumerdès) et le soutien de l’ambassade de la République d’Afrique du Sud à Alger.