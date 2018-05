Enième manifestation du CAME

Réagissez

Le CAME de Béjaïa a mobilisé plusieurs centaines d’adhérents

Le Collectif d’appui à la microentreprise de la wilaya de Béjaïa (CAME) a organisé, hier, une opération «escargot» entre Oued Ghir et Béjaïa, provoquant un ralentissement important, voire une paralysie de la circulation automobile sur ce tronçon.

A bord de leurs véhicules utilitaires acquis dans le cadre des différents dispositifs d’aide à la création d’entreprises, les protestataires ont démarré le cortège du lieu de regroupement à Ibachirene (commune de Oued Ghir) jusqu’à Bir Slam, à l’entrée de la ville de Béjaïa, où un rassemblement a été observé pendant quelques heures.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la CAME à faire aboutir des revendications «qui ne sont tout à fait légitimes» à leur sens. Pour eux, «les bénéficiaires des différents dispositifs d’aide à la création de PME, qui ont été initiés pour acheter la paix sociale, s’est avéré un échec et le taux de mortalité des entreprises, qui est de 90% -contrairement au chiffre de 10% avancé par l’administration- le confirme, au même titre que la mobilisation permanente des promoteurs à travers plusieurs wilayas du pays».

Sur des banderoles déployées à Bir Slam, où nous avons constaté également la présence de quelques femmes chefs d’entreprise, on pouvait lire : «Nous refusons d’être victimes de l’échec de la politique économique», «nous voulons des solutions politiques et non économiques».

«Nous sommes sortis dans la rue pour la énième fois afin de demander au wali ainsi qu’aux autorités centrales d’instruire les organismes de l’Ansej, CNAC et Angem ainsi que les banques publiques pour arrêter de harceler les promoteurs qui sont au bord de la faillite et de l’asphyxie financière», a déclaré l’un des promoteurs. Il a évoqué des «harcèlements judiciaire et administratif exécutés par le biais des huissiers de justice».

A cet effet, «nous exigeons l’arrêt immédiat de toutes formes de poursuites judiciaires. C’est la revendication principale», s’écrie-t-il, avant de réitérer les autres réclamations, à savoir «de passer l’éponge sur les dettes fiscales et parafiscales, voire l’amnistie générale pour tous les promoteurs en difficulté, à défaut d’installer un climat des affaires et d’investissement sain».

A ce propos, un transformateur de papier a estimé que «la situation devient de plus en plus intenable, avec les nouvelles mesures prises dans le cadre du gel des importations, car beaucoup de matières premières suspendues à l’importation ne sont pas disponibles sur le marché local». Et d’ajouter : «Mon entreprise est à l’arrêt depuis décembre dernier et cette mesure n’a fait qu’accentuer la crise dans mon unité.»

Aujourd’hui, les bénéficiaires de ces dispositifs sont dans l’incapacité de payer leurs dettes aux banques, au fisc et certains ont même contracté des crédits chez des particuliers dans l’ultime tentative de sauver leurs investissements.

«Cela n’est pas de la faute de ces jeunes», atteste un manifestant. Il évoque, entre autres entraves, «le non-respect et le non-suivi par les pouvoirs publics des mesures portant sur la réservation de 20% des marchés publics au profit des PME montées dans le cadre des dispositifs Ansej, CNAC et Angem, le monopole des grandes entreprises, la corruption et les passe-droits qui minent le domaine de la gestion des marchés publics».