- Aéroport : Des saisies et des arrestations

La police des frontières de l’aéroport Soummam Abane Ramdane a opéré plusieurs saisies et arrestations après des fouilles effectuées sur des voyageurs. Le bilan établi pour le mois d’août fait ressortir l’implication de 17 personnes pour diverses affaires, dont celles relatives à l’introduction d’articles et matériel non autorisés. Un voyageur a débarqué avec trois armes servant pour la pêche qui lui ont été confisquées pour cause d’interdiction d’entrée sur le sol national, car ce genre d’objets est soumis à autorisation.

La saisie a concerné aussi un appareil d’électrocution, probablement servant à la self-défense, au même titre que plusieurs petits appareils (bonbonnes) vaporisateurs de gaz lacrymogènes. Parmi les 17 personnes impliquées dans ces affaires certaines ont été mises entre les mains de la justice, à l’exemple des migrants clandestins, des drogués sur lesquels on a découvert du kif traité, destiné à une consommation personnelle, et un voyageur qui a fait l’objet d’un mandat de recherche émis par la justice algérienne.

- Djebla : Allo les PTT !

Une partie du village Djebla, chef-lieu de la commune de Beni Ksila, est restée depuis la fin du mois de juillet sans téléphone ni internet. Cette perturbation serait provoquée, selon les usagers, soit aux travaux de raccordement au gaz de ville, soit à un véhicule de gros tonnage qui aurait écrasé ou sectionné la ligne en certains endroits du réseau.

Ayant signalé dès le début aux autorités locales et aux services d’Algérie Telecom ces désagréments, les usagers acceptent mal les lenteurs accusées dans la prise en charge des travaux de réparation. «Cet isolement est inadmissible. Qu’attendent-ils pour dépêcher une équipe technique pour rétablir le réseau ? Pour nous facturer, ils sont plus rapides que Lucky Luck», s’indigne l’un des usagers touché par ces perturbations.