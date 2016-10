Réagissez

Le secteur économique privé reste leader en matière d’embauche dans la wilaya de Béjaïa, avec 91,5% des placements en 2016 contre 8,5% seulement dans le secteur économique public, selon un bilan de l’Agence de wilaya de l’emploi (Awem).

L’explication est à trouver, à la fois, dans la présence d’un tissu industriel productif privé assez respectable, dominé par l’industrie agroalimentaire, et l’agonie qui frappe les quelques entreprises publiques encore présentes qui sont peu pourvoyeuses de postes d’emploi.

Du début de l’année à nos jours, l’Awem dit avoir placé 16324 demandeurs d’emploi dans différentes entreprises économiques, dont 13 985 dans le cadre classique, 1224 dans le cadre du contrat de travail aidé (CTA) et 1219 dans le cadre du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), indique le bilan.

Par secteurs, le BTPH vient en pole position avec 5922 offres d’emploi, soit 34,33% du total des offres enregistrées, suivent le secteur de l’industrie avec 5754 offres enregistrées pour un taux de 33,35%, les services avec 3957 offres et un taux de 22,94%, le commerce avec 1469 offres, et enfin l’agriculture avec 160 offres enregistrées. Le nombre d’entreprises ayant déposé des offres d’emploi au niveau des Agences locales de l’emploi (ALEM) est, lui, de 2722. Concernant le nombre de demandeurs d’emploi qui se sont inscrits au niveau des ALEM, il est de 25 308, soit un décalage d’au moins 9000 par rapport au nombre d’offres disponibles.

Parmi ces candidats à l’embauche, 25% sont des universitaires et 30% sont sans qualification. Plusieurs facteurs ont contribué au creusement du déficit en opportunités de travail, à commencer par le blocage de plusieurs projets créateurs de richesses et d’emploi dans la wilaya, dont on peut citer le complexe pétrochimique projeté depuis des lustres mais qui est resté sans lendemain, ou encore les projets industriels du groupe Cevital. Par rareté d’embauche dans leur wilaya d’origine, beaucoup de diplômés de Béjaïa optent pour l’immigration interne, notamment au Sud ou dans la capitale Alger, ou externe, à la recherche d’un poste de travail et de la stabilité professionnelle.