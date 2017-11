Réagissez

Comment faire la courte échelle au citoyen, le séduire et le convaincre de voter pour sa liste à la prochaine consultation électorale ? Tous les coups tordus sont-ils permis pour amadouer les votants potentiels, en les faisant rallier à sa cause ?

Pour bien des candidats à ces élections locales, il semble qu’il n’y ait qu’un pas à franchir. Et ils l’ont déjà franchi. D’entrée de jeu. A l’évidence, ils ne se sont embarrassés d’aucun scrupule pour tordre le cou à la loi, en violant ses dispositions. Nous avons eu à le vérifier à El Kseur comme ailleurs.

Ils sont nombreux à ne pas faire grand cas de l’obligation qui leur est faite de placarder leurs affiches dans les espaces réservés à cet effet. Loin s’en faut. On retrouve ces interfaces sur tous les supports susceptibles d’accrocher le regard. Murs des édifices publics, devantures de magasins, poteaux, arbres… Certains ont franchi le Rubicon en oblitérant des panneaux de signalisation routière et autres bornes kilométriques !

C’est une manière de faire pour le moins insensée que cette propension à s’approprier tous les espaces et à accaparer tous les supports, y compris les plus incongrus. A vouloir, coûte que coûte, gagner la sympathie du citoyen, ne risque-t-on pas d’obtenir le résultat inverse ? «Ces pratiques, dont on se serait bien passé, donnent un avant-goût de ce qu’est l’état d’esprit du prochain élu à l’Assemblée communale ou de wilaya, auquel on s’apprête à apporter notre caution. Un élu appelé à gérer notre quotidien», résume, fort à propos, un citadin d’El Kseur.

«Celui qui aspire à siéger aux assemblées locales devrait être un exemple d’impartialité, de loyauté et de rectitude morale. Hélas, ce n’est pas toujours le cas», se désole un autre habitant de la ville. Toujours est-il qu’en versant dans l’anarchie et la démesure, certains concurrents contribuent activement à jeter le discrédit sur ce scrutin et renforcent le camp du boycott.