El-Kseur : Hommage aux martyrs de la révolution

A l’occasion de la commémoration du double anniversaire de l’assassinat par l’armée française du lieutenant de l’ALN Hocine Salhi, et de la création du groupe scout d’El-Kseur, qui porte le nom de l’officier, la ville d’El-Kseur a vécu, les journées du 4 et 5 de ce mois, au rythme de diverses activités festives.

Organisées par le groupe scout Hocine Salhi, sous l’intitulé «Hommage au martyr de la Révolution et témoignage sur le parcours de Tahar Amirouchen, secrétaire de l’état-major de la Wilaya III», ces festivités, ralliées par un nombreux public, ont restitué à la ville l’ambiance des grands jours. Parade de la fanfare à travers les artères de la ville, chants patriotiques, recueillement sur la tombe de Hocine Salhi à Bouzoulem, conférence-débat avec Djoudi Atoumi autour de son ouvrage Tahar Amirouchen… les différentes activités tenues en cette occasion ont été une opportunité pour de nombreuses personnes présentes pour découvrir certains aspects de la guerre d’indépendance. «Sincèrement, ce n’est qu’aujourd’hui que je découvre que le groupe scout d’El-Kseur, créé en 1943, était une pépinière de militants nationalistes», avoue, dans ce sens, l’un des invités. Les festivités ont été clôturées par une vente-dédicace et une remise d’attestations d’honneur et de cadeaux aux participants.