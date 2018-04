Réagissez

Pour faire prendre conscience, notamment aux élèves, de l’importance des sites archéologiques et touristiques de la daïra d’El-Kseur, l’association touristique et culturelle Tiklat organise, depuis mardi passé, à travers les établissements scolaires de la région, une caravane de sensibilisation sur la préservation du patrimoine.

Cette caravane, qui s’étalera jusqu’à la fin du mois de juin prochain, vise essentiellement, selon les organisateurs, à expliquer aux élèves la richesse et la diversité du patrimoine local et national et à leur inculquer les bons comportements pour leur sauvegarde. «Cette activité rentre dans le cadre de la convention que nous avons signée avec le ministère de la Culture.

Cultiver chez nos élèves l’amour de leur patrimoine et la vocation de participer à sa protection est une œuvre bénéfique et salutaire», nous dit, dans ce cadre, Mourad Bazizi, le président de l’association. Un documentaire sur le site de Tiklat, suivi d’un débat et une distribution de dépliants forment l’essentiel du programme d’activités de cette caravane qui fait halte, chaque mardi après-midi, dans un collège ou un lycée de la daïra.

Pour encourager les élèves à prendre activement part à cette caravane, l’association a lancé simultanément, un concours de dessin et de poésie, destiné à l’ensemble des élèves, les trois lauréats de chaque catégorie seront primés en fin d’année scolaire. Par ailleurs, l’association prépare, dans le cadre du Mois du patrimoine, de riches activités pour la fin de cette semaine.