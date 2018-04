El Kiria (Adekar) : Les karatékas se distinguent en Tunisie

Réagissez

Parti avec ses propres moyens pour participer au tournoi international de karaté Ellyssa, qui s’est tenu les 24 et 25 mars passé en Tunisie, le Club sportif amateur (CSA) du village Kiria, commune d’Adekar, est revenu au pays avec une moisson de 13 médailles (7 en or, 2 en argent et 4 en bronze).

Accueillis à leur retour en triomphe par la population du village, le chef de daïra d’Adekar et le P/APC d’El Kseur, les athlètes médaillés, en majorité des filles âgées entre 10 à 14 ans, n’ont pas caché leur fierté d’avoir honoré, par cet exploit, leur région et le sport local. Dans leurs déclarations à El Watan, Rahmoune Nacer et Azoug Yacine, respectivement président et vice-président du club, tout en se félicitant de cette victoire, rappellent à l’occasion les diverses difficultés qui empêchent de stimuler davantage la chose sportive dans les zones rurales. «Absence de subventions substantielles pour les plus méritants, inexistence de salles omnisports, rareté de stages pratiques...telles sont, entre autres, les écueils que nous rencontrons» signalent-ils. Sous la houlette des entraîneurs Aït Akli Hichem et Rahmoun Yazid, la section karaté de ce club, affiliée à la ligue de wilaya depuis l’exercice 2013, vient de prouver en tout cas qu’en dépit de toutes les insuffisances, la victoire est possible. En vue de renforcer ses activités, le club se prépare au lancement des cours de soutien scolaire à tous ses adhérents scolarisés. «Sport et études» sera dorénavant son slogan.





B. B.