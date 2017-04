Réagissez

Des dossiers de retraite de personnes ne remplissant pas les deux conditions spécifiques, à savoir 60 ans d’âge ou la contraction de la maladie du cancer, auraient fuités de la direction de l’éducation et visés par l’antenne locale de la Caisse nationale des retraites (CNR).

Les syndicalistes du Cnapeste, qui ont fait de l’affaire du blocage du dossier des demandes de retraite anticipée et sans condition d’âge au niveau de la direction de l’éducation l’une de leurs priorités, en ont informé de vive voix, hier, le directeur de l’éducation, après une marche improvisée à la sortie de la réunion du conseil de wilaya qui a eu lieu au lycée polyvalent. Ce conseil avait pour objet d’examiner l’évolution de la situation du secteur et de préparer les ripostes adéquates en cas d’immobilisme de la part de la direction de l’éducation.

La procession a démarré du lycée El Hammadia, avant d’aboutir à l’intérieur du siège de la direction de l’éducation. Sur place, le directeur de l’éducation a promis d’ouvrir une enquête à ce sujet et de s’engager à sévir si l’information se confirme. Afin de calmer les dizaines d’enseignants en colère, le responsable a usé de promesses et a avancé des délais quant aux réglement des autres revendications, dont «l’assainissement de toutes les situations pendantes, qu’elles soient d’ordre financier ou administratif». Pour les enseignants, «le syndicat a offert au directeur suffisamment de temps pour qu’il puisse agir, mais à ce jour rien n’est fait».

«Toutes nos doléances sont restées lettre morte», dénoncent-ils. Et d’énumérer : «la mauvaise coordination» entre les services de la direction de l’éducation, «le passif accumulé dans le traitement des différentes situations financières et administratives en attente de régularisation, le manque de moyens matériels et humains dans certains établissements, la dégradation des infrastructures dans d’autres, ainsi que la situation incertaine du parc logements et des logements dits ‘‘Dantin’’…».