Le bureau local du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (Cnapeste-Béjaïa) compte démontrer son attachement à l’assainissement de toutes les situations financières et administratives non régularisées par une action de protestation.

à cet effet, un conseil de wilaya se tiendra après-demain (mardi), et qui aura pour but d’examiner les propositions de la base syndicale en matière d’actions à mener avant de décider de la nature de cette dernière. Et ce, pour exiger le règlement «efficace et immédiat des multiples problèmes qui polluent le bon fonctionnement du secteur et d’insister sur le respect des engagements pris par le D. E. vis-à-vis du Cnapeste-Béjaïa».

Parmi les doléances soulevées par le syndicat et dont les solutions n’arrivent toujours pas, le règlement de toutes les situations administratives et financières qui sont en instance : revalorisations, salaires, primes, échelons, différents rappels, avancements, nominations, cas des sortants de l’ENS année 2002, arrêtés de stagiarisation et de titularisation…etc.

Autant de problèmes et de travail qui s’accumulent et qui a fait que «certains services de la direction de l’éducation font dans la fuite en avant et s’adonnent à un travail hâtif et bâclé, illustré notamment par un nombre important de cas d’erreurs et d’omissions qui pénalisent aujourd’hui plusieurs enseignants».

Autres revendications, le déblocage du dossier des départs en retraite qui concerne 2039 demandes en attente de traitement, la mise en fonction du siège de la médecine du travail, la dotation des établissements en moyens humain et matériel et l’assainissement du parc logement de la wilaya. Le Cnapeste averti le D. E. qui a eu, pourtant, suffisamment de temps pour agir que «la non-prise en charge effective et urgente de ces différentes revendications ne fera qu’accentuer l’accumulation du volume de travail qui aura comme conséquence négative, l’installation d’un climat d’instabilité permanent».