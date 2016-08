Education : Des directeurs d’école se rebiffent

Réagissez

Plus d’une centaine de directeurs d’écoles primaires seront appelés cette rentrée scolaire à enseigner, a-t-on appris de quelques directeurs de la daïra d’Adekar.

Cette décision qui n’est pas du goût des concernés a fait réagir quelques-uns d’entre eux qui ont observé dimanche matin un sit-in devant la direction de l’éducation et ont initié une pétition pour dénoncer cette décision qu’ils considèrent comme une injustice. «On nous dit que chaque école ne disposant pas d’un effectif dépassant les 79 élèves, le directeur doit, en plus de son rôle de directeur, prendre une classe en charge, ce n’est pas correct !» s’indigne l’un d’eux. L’on soutient que les circulaires régissant le secteur, la 08/315 et la 12/240, n’y font nullement référence. «Je veux bien qu’on me montre l’article de loi qui exige une telle incongruité : moitié directeur, moitié enseignant !» nous déclare, mécontent, l’un des directeurs.