Appuyée par l’agence belge Enabel, qui finance des projets de développement à travers le monde, l’association Nemla pour la protection de la nature de Béjaïa s’est engagée dans le cadre d’un projet de valorisation du marc de café.

Celui-ci consiste à collecter le marc de café dans des bacs auprès des cafétérias avant de le recycler en compost. La matière sera évidemment utilisée comme fertilisant pour les sols agricoles. C’est également un répulsif naturel et biologique, repoussant les parasites, les limaces, les fourmis et les félins des potages.

Ce projet, validé par le ministère de l’Environnement et pilotée par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) de Oued Ghir ambitionne de pérenniser la production de marc de café en compost et son utilisation après la phase expérimentale qui doit durer deux ans.

En plus de «redonner une seconde vie au marc de café», le programme participera à réduire les quantités de déchets produits.

Les initiateurs du projet sensibilisent sur le fait que le marc de café est également efficace pour désodoriser le fond des poubelles ou des frigo. Il est aussi «employé directement pour dégraisser» les fours ainsi que les plaques de cuisson.

Outre ces utilisations domestiques, le marc de café «est une solution naturelle pour éviter l’obstruction des canalisations». «Videz-le dans le siphon de l’évier en rinçant avec de l’eau chaude. Cela évitera que la tuyauterie ne s’encrasse» recommande-t-on. Les spécialistes lui prêtent également de nombreuses vertus thérapeutiques et esthétiques.