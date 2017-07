Réagissez

La façade de la maison de la culture, réparée partiellement après le saccage qu’elle a subi en avril 2014, sera rénovée. Une dotation budgétaire de 30 millions de dinars vient de lui être accordée pour des «travaux de réparation, matériel et immeuble» dans le cadre du budget de la wilaya. L’enveloppe a été accordée, sur demande de la DCW, après un dégel d’une ancienne opération gelée pour cause de restriction budgétaire.

Le théâtre régional, qui manque de sous, est aussi bénéficiaire d’une enveloppe pour l’«étude et divers travaux d’aménagement et rénovation». L’APW a dégagé 16 millions de dinars qui permettront d’en finir surtout avec le problème de l’étanchéité.