Deuxième Salon du tourisme : Les tares du secteur remises au goût du jour

La grande surface du lac a abrité, du 27 au 30 octobre, le deuxième Salon international du tourisme, organisé par l’Office du tourisme de Béjaïa, sous le haut patronage du wali et du ministère du Tourisme.

Une cinquantaine de participants, entre voyagistes, hôteliers et autres professionnels concernés, ont été au rendez-vous de cet événement, qui se veut un espace dédié à la promotion du tourisme dans la wilaya de Béjaïa. Dans une déclaration à El Watan, le président de l’Office du tourisme de Béjaïa, Zaïdi Farouk, a indiqué qu’outre la promotion du tourisme, le Salon a pour objectif de tisser des liens entre les participants et les professionnels par la possibilité d’échanges qui leur est ainsi offerte et d’attirer les investisseurs potentiels.

Au programme de ce deuxième Salon qui compte des participants venus du Luxembourg, de Tunisie, de Turquie et du Maroc, des expositions dans les différents stands, où l’artisanat est présent en force, des conférences et une visite guidée sur des sites historiques de la ville au profit des participants étrangers notamment. Dans les débats qui ont suivi les conférences données, des constats - pas toujours reluisants - ont été établis sur la situation du tourisme en Algérie et à Béjaïa et des recommandations pour y apporter des solutions ont été dégagées.

Pour Farouk Zaïdi, qui pointe du doigt «le manque de volonté» réelle de sortir le tourisme algérien de sa léthargie, il a été relevé, au cours des discussions, un manque de culture touristique, aussi bien chez la population que chez les professionnels du métier,qui ne comprennent pas l’importance de participer aux Salons et l’absence de communication entre l’administration, la clientèle et les établissements touristiques, et entre ces derniers eux-mêmes. Ce rapprochement est pourtant la clé de la réussite, et c’est dans ce sens, estime notre interlocuteur, qu’est prévue, prochainement, une rencontre entre l’Office et la section tourisme de Béjaïa du forum des entreprises (FCE), pour, dit-il, «parler des problèmes du tourisme dans la wilaya».