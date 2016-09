Réagissez

Depuis le 4 septembre, une cabine de cinéma ambulant est installée sur l’esplanade de la Maison de la culture. Tapissée de séquences d’actions prises de films d’animation, elle ne propose pas des films mais des séquences de cinq minutes d’actions extrêmes avec des effets spéciaux dépassant la 3D.

On en est à la 12D qui permet au spectateur, bien installé dans son siège qui bouge selon les actions et à travers des lunettes, de non seulement sentir les secousses mais d’être, par exemple, aspergé par une eau dégagée de petites ouvertures à l’intérieur de la cabine comme si c’était celle sur laquelle on glisse dans le film. Pleins d’autres actions sont proposés pour vivre des aventures folles où les personages menacent de sortir de l’écran. L’initiative vient d’une équipe de jeunes bien inspirés qui introduisent pour la première fois ce concept dans l’espace public bougiote. Ils sont sur place jusqu’à mardi pour un plein de sensations qui a un prix (150 DA pour les enfants).