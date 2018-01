Réagissez

Au village Ighil Nacer, la population est mobilisée. Les jeunes ont réservé la soirée du 11 janvier pour le dîner de Yennayer et un gala artistique qui sera animé par les jeunes talents du village.

Avant cela, les citoyens se sont mobilisés remarquablement. Après avoir nettoyé le village, ils ont entamé la décoration des sièges des associations, comme l’ex-UNJA, lieu qui abrite la majeure partie des activités culturelles et sportives. Les dessins d’expression improvisée convergent vers l’identité et l’éveil citoyen.

L’association culturelle féminine Talsa (le chemin de l’humanité), du même village, prépare de son côté une journée pleine d’activités diverses et variées, dont une exposition qui s’étalera tout au long de la journée du 12, et un buffet traditionnel qui sera cuisiné collectivement par l’assistance. L’après-midi verra la présentation d’une pièce théâtrale, une chorale de jeunes écoliers du village dirigée par Ait Ouali Mokrane, artiste et enseignant au sein du primaire, et des déclamations poétiques. Au programme aussi une soirée musicale familiale avec les chanteurs Faouzi Saidi, Nassima et Fateh Oulahcen.

A Akbou, les préparatifs sont entamés par l’association Etoile culturelle. La particularité de son programme reste le buffet citoyen qui consiste à appeler chaque citoyen à inviter son voisin pour partager un dîner symbolique, ainsi qu’une parade en habits traditionnels, qui est devenue une tradition depuis maintenant quelques années.

Ainsi, plusieurs associations ont concocté un programme pour le nouvel an berbère 2968 dans une ambiance particulière de joie. Est-ce que cette mobilisation est dûe à la récente proclamation de yennayer journée de fête nationale ?