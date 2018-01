Des postulants réclament la liste définitive des attributaires

Réagissez

Un groupe de postulants aux logements de type LPA (logement public aidé) ont manifesté hier à Béjaïa pour réclamer l’affichage

«rapide» de la liste définitive des attributaires, a-t-on constaté. Du fait de cette manifestation publique, des centaines de véhicules se sont retrouvés bloqués sur la RN12 reliant Béjaïa à Bouira, et sur le tronçon reliant Béjaïa à Tizi Ouzou, en début d’après-midi, à Oued Ghir, à 10 km à l’ouest de Béjaïa. Arrivés à l’entrée de Oued Ghir, non loin du chantier où se réalisent ces logements, les manifestants ont érigé des barricades à l’aide d’objets hétéroclites et allumé des feux sur la voie, empêchant tout trafic automobile. «Fermer la route n’est pas une solution, mais se taire n’en est pas une non plus», s’est désolé un manifestant, visiblement lassé de patienter depuis 2014, sans savoir pour autant s’il est ou non sur la liste des bénéficiaires. «Si on n’est pas dedans, c’est dramatique. Mais on ira demander comment faire pour trouver une formule de rechange», a-t-il ajouté.