Des mises en demeure ont été envoyées aux 226 investisseurs qui n’ont pas encore entamé leurs projets, a-t-on appris.

Le wali a ordonné, lors du conseil de wilaya tenu récemment, à la directrice de l’Agence foncière de passer même à la deuxième étape, qui consiste en la poursuite judiciaire, si les mis en demeure ne se manifestent pas. Les terrains seront récupérés et attribués aux investisseurs sérieux. Le wali a tenu à rappeler les mesures prises pour débloquer les situations et solutionner les problèmes soulevés par ces investisseurs et s’étonne de ce retard pour lancer les projets d’investissement tant attendus par la population.

Plusieurs réunions et séances de travail ont été tenues avec tous les investisseurs de la wilaya dans le but de régler leur problème d’acte notarié, notamment au niveau de la zone d’activité de Amizour, et qui a été réglé après 20 ans de blocage. Le wali, qui déplore l’absence sur le terrain de l’entreprise chargée officiellement de gérer les zones d’activité, a ordonné à la directrice de l’industrie, ainsi qu’à celle de l’Agence foncière de veiller à la bonne prise en charge du dossier de l’investissement, et plus particulièrement des zones d’activité et industrielles. Les chefs de daïra sont instruits également de surveiller et rappeler à l’ordre les investisseurs qui détournent leur projet de sa vocation initiale.