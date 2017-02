Réagissez

Les projets de construction des logements accusent beaucoup de retard à Béjaïa. Le parc logements est passé de 185 266 unités en 2005 à seulement 274 815 logements à septembre 2016.

Un conseil de wilaya consacré au secteur du logement a été présidé par le wali de Béjaïa, Hattab Mohamed, la semaine dernière. Il en ressort que la wilaya a été dotée durant les 12 dernières années de nouveaux programmes qui totalisent 108 765 logements tous segments confondus et elle en a réalisé 58 172 unités à ce jour. L’autre moitié est en cours de réalisation, pendant que 3247 sont non lancés ou à l’arrêt.

Le programme qui traîne remarquablement est le projet AADL (10 900 unités) avec zéro logement achevé et 3900 en cours de réalisation. Dans le même «état d’avancement», le programme du logement promotionnel public, que prend en charge l’entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) (1500 unités), affiche zéro logement achevé et 236 en cours. La seule variante qui connaît une avancée satisfaisante est le programme de l’habitat rural puisque la réalisation et la gestion des chantiers de ces logements ne dépendent pas des entreprises retenues par l’administration. Ainsi, 40 331 unités de ce type sont achevées sur un quota consistant de 49 653 aides inscrites depuis 2002 à fin décembre 2016. Le programme LSP/LPA qui compte 7205 connaît également une progression avec 5016 unités achevées et, à un moindre degré, le logement promotionnel privé qui offre 7043 logements sur les 18 707 mis en chantier.

Par ailleurs, de nombreux sinistrés des séismes de novembre 2012 et de mai 2013 attendent depuis plus de 5 ans la réhabilitation de leurs maisons. Seulement 1352 aides de l’Etat à la réhabilitation des constructions endommagées ont été concrétisées sur les 2992. A ce propos, le wali de Béjaïa a instruit le directeur du logement «d’assainir au plus vite cette situation, car il est inconcevable de faire attendre les citoyens sinistrés encore plus après 5 ans d’attente». Selon un communiqué de la cellule d’information de la wilaya, «dans les prochains jours, l’administration engagera le recensement des besoins réels des citoyens en matière de logement afin d’adresser au ministère de l’habitat une demande pour l’octroi d’un programme supplémentaire en plus du quota de 6000 logements de type AADL qui est acquis définitivement pour la wilaya».

Le wali a promis que le délai de réalisation de ces logements ne dépassera pas une année après leur lancement.