Des carences à l’école de Boukhalfa

L’association des parents d’élèves Tamusni de l’école primaire Dries Salah, du village Boukhalfa (Amizour), ont dressé, lors d’une réunion tenue dernièrement, l’inventaire des insuffisances dont souffrent leurs enfants.

«Nous envisageons de soulever toutes nos préoccupations aux responsables locaux avec lesquels nous souhaitons collaborer pour améliorer les conditions de scolarité de nos enfants», a déclaré Meziane Chaâbane, le président de l’association.

Ces parents se sont toujours impliqués, dans la limite de leurs moyens, pour prendre en charge quelques travaux d’urgence et l’embellissement de la structure. Mais cela n’est pas suffisant. L’école a besoin de «travaux, notamment en matière d’étanchéité, d’électricité, de revêtement des murs, d’entretien du chauffage et des sanitaires et d’être dotée en moyens humains», ajoute-t-il.

Les 380 élèves de l’école évoluent dans un environnement menaçant leur vie. Le danger vient des eaux pluviales, qui fragilisent les plafonds et s’infiltrent dans les installations électriques. Le court-circuit qui provoque l’explosion des ampoules sur les têtes des gamins se produit régulièrement, selon nos interlocuteurs, qui regrettent qu’«au lieu d’engager des travaux, on se contente de déplacer les tables vers un coin de la salle plus ou moins sûr». Un autre risque guette les élèves, celui des poêles à gaz, qui sont pour la plupart défectueux. Ceux qui fonctionnent encore sont laissés, pendant la période des congés, en veilleuse. Les parents souhaitent également la réparation des tables ou l’équipement des classes avec de nouvelles tables. Certaines chaises sont cassées ou dépourvues de dossier, ce qui oblige les élèves à s’asseoir à trois par table et de terminer la journée avec un mal de dos.

La réalisation d’une loge est aussi utile pour éviter «qu’on fasse jouer aux enfants le rôle du gardien, qui ouvre le portail aux voitures qui ne sont pas censées stationner dans la cour de l’école», fulmine un parent. Au niveau de la cantine scolaire, on se plaint du manque d’ouvriers. La cantine assure trois services et sert des repas qualifiés par les parents de «non équilibrés, malgré que la cantine soit bien approvisionnée».

Nouvellement créée, l’association a organisé une réception en l’honneur de Smaïl Abdelli, un ancien enseignant de français ayant offert des années de loyaux services dans le secteur de l’éducation au sein de la même école.