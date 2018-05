Des bénéficiaires interpellent les autorités

Réagissez

Une dizaine de citoyens de la commune de Feraoun sollicitent l’intervention des pouvoirs publics auprès de l’antenne du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), afin de débloquer les aides financières accordées puis annulées par ce fonds.

Il s’agit de la somme de 500 000 DA que le FNPOS a octroyée en 2016 à ces pères de famille pour l’achèvement de la construction de leur maison qu’ils ont entamée en 2011 grâce au programme d’aide à l’habitat rural.

«Nous avons entamé la construction de nos maisons dans le cadre du programme d’aide à l’habitat rural à travers lequel nous avons bénéficié de 700 000 DA. Malheureusement, cette somme n’a pas suffi pour l’achèvement définitif des travaux, ce qui nous a poussés à déposer des dossiers auprès du FNPOS pour demander, en tant qu’assurés affiliés à la CNAS, une aide s’élevant à 500 000 DA pour achever les travaux», indiquent-ils.

Pour ce faire, les concernés disent avoir fourni un dossier complet, dont un document attestant de l’avancement des travaux. «Après le dépôt des dossiers en 2012, le service local du FNPOS nous a convoqués pour la signature de l’accord de l’attribution de cette aide en 2016», ajoutent-ils. Soit quatre ans plus tard. Mais pendant que les bénéficiaires attendaient l’attribution définitive de cette aide, ils ont été surpris par «l’envoi de décisions d’annulation de cette aide quelque temps plus tard par le même organisme, sous prétexte que les demandeurs d’aide n’ont pas établi, ni fourni le document portant l’état d’avancement des travaux».

Pourtant, précisent les plaignants, «nous avons introduit dans les dossiers de demande de l’aide financière des copies attestant de l’état d’avancement des travaux qui ont atteint le taux de 70% et établies par les services de l’urbanisme de la daïra d’Amizour».

Toutefois, cet état de fait a obligé ces citoyens à s’endetter auprès des banques pour pouvoir terminer leur construction et loger leur famille. Des dettes lourdes à porter, d’autant plus que leurs «revenus sont faibles pour pouvoir rembourser et faire face aux dépenses quotidiennes», se plaignent-ils.

Afin de trouver une oreille attentive, ces pères de famille, tourmentés, ont adressé leur réclamation à la wilaya de Béjaïa, au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, au ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, au P/APW de Béjaïa, aux députés, au président de l’APC de Feraoun et au chef de la daïra d’Amizour, pour que ces derniers intercèdent en leur faveur, ainsi qu’au service concerné, la direction du FNPOS basée à Sétif.