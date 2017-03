Réagissez

C’est bien un spectacle de désolation qu’ont découvert les premiers témoins, en constatant, mardi dernier, que plusieurs arbustes plantés sur l’un des trottoirs longeant la RN9 avaient fait l’objet de vandalisme.

Ce sont, au total, près d’une quinzaine d’arbustes de types ficus nitida et de palmiers nains, qui ont la particularité d’avoir un feuillage persistant, qui ont étés brisés.

Pour certains, cela ne pouvait pas être l’œuvre d’une seule et même personne. D’aucuns se posent la question sur le pourquoi de cet acte irresponsable, dont il est difficile de saisir la motivation. Le premier responsable de l’association écologique Tichy la verte, Khaldi Sofiane, aussi révolté que dépité, n’a pas caché ses sentiments. «En s’attaquant aux arbres, on s’est attaqués à l’environnement. Que dire, si ce n’est un acte incompréhensible et condamnable». M. Khaldi a indiqué, également, que «son association, ainsi que l’APC de Tichy déposeront une plainte contre X». Devant ce pitoyable sort fait à la nature, les membres de l’association, consternés, écœurés, mais pas résignés, envisagent de mobiliser les adhérents pour organiser une journée de «réimplantation» d’arbustes demain.