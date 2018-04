Réagissez

La coordination des associations de Tinebdar a concocté un programme d’une semaine spéciale 20 Avril, entamé par un cross qui a vu la participation de plusieurs tranches d’âge, des deux sexes, suivi d’une série de conférences traitant de la symbolique de cette date.

Maître Rachid Ali Yahya a animé une conférence sur la crise berbériste (1949), dont il était acteur, retraçant les grandes lignes de la question berbère qui a suscité un débat.

Bezza Benchikh s’est étalé, quant à lui, sur les événements d’Avril 80, les arrestations arbitraires et leurs séquelles sur les détenus et leurs familles. Aziz Tari a évoqué son parcours de militant dans les deux mouvements successifs qui ont marqué l’histoire de la région, à savoir le Printemps berbère du 20 Avril 1980 et le soulèvement de la Soummam du 19 mai 1981.

A Akbou, l’association SID, en partenariat avec l’APC, a marqué le 20 Avril avec un programme d’activités varié : des expositions d’objets traditionnels, des pièces de collection rares du musée de Bouzeghène et des tableaux de peinture réalisés par l’artiste Haggani Houcine.

La journée de vendredi s’est déroulée à la salle des délibérations de l’APC, avec un programme visant à rappeler le souvenir des deux dates qui ont marqué deux générations, en l’occurrence 1980 et 2001.

Au programme, des créations artistiques, deux chorales, un récital poétique, une pièce théâtrale et une conférence-débat sur «L’impact du Printemps berbère sur les structures sociales», animée par Merhab Mahiout, professeur à l’université de Tizi Ouzzou et militant associatif.

Le conférencier a abordé l’importance du rôle qu’a joué Tajmaât au moment des événements et les différentes mutations que les structures sociales ont subies depuis. Les organisateurs ont conclu sur l’importance de se réconcilier avec le passé en faisant le travail de mémoire qui sert à faire le deuil.

A Ighil Nacer, après une conférence-débat sur le combat identitaire, animée par Rachid Hitouche, écrivain poète et journaliste, la formation club Ighil Nacer a déposé une gerbe de fleurs au cimetière du village avant d’organiser des activités sportives avec un cross, des combats d’exhibition et un tournoi de karaté-do. Sept équipes venues de différentes salles de la wilaya ont donné une ambiance différente à la commémoration de cette année.

A l’université, Amazday Adelsan Inelmaden a engagé son activité le lundi 16 avril au campus de Targa Ouzemour, avec une exposition, suivie d’une conférence-débat animée par Sadek Akrour, enseignant à la même université et militant politique.

Le programme a continué à la résidence de Targa Ouzemour, où Karim Tabou a animé une conférence-débat portant sur le volet politique de cet événement et la situation de la langue amazighe. A noter que l’association organisatrice commémore, comme à l’accoutumée, un troisième anniversaire, en plus de ceux du 20 Avril 1980 et du Printemps noir 2001, qui est celui de la naissance du Collectif culturel des étudiants le 19 avril 1989.