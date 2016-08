Démantèlement d’un réseau de trafiquants de drogue

Réagissez

n La brigade de recherche et d’investigation (BRI) de la sûreté de la wilaya de Béjaïa vient de démanteler un réseau national de trafiquants de drogue, de psychotropes et de substances hallucinogènes de type ecstasy, dont les membres sont originaires de plusieurs wilayas.

L’opération a permis la saisie de 3 kg de kif traité et l’interpellation de 21 personnes âgées de 26 ans à 51 ans.

La BRI a agi sur la base d’informations indiquant qu’un groupe projetait de transporter cette drogue vers la ville de Béjaïa, qui grouille en ce moment d’estivants, afin de la commercialiser. Les renseignements parvenus à la brigade de recherche ont permis de mettre en place une souricière et de démanteler le réseau, dont font partie deux femmes. Le communiqué de la BRI précise que la plupart des membres de ce réseau sont des récidivistes, connus des services de sécurité, originaires des wilayas de Tipasa, Mostaganem, Oran, Blida, Bordj Bou Arréridj et des villes de Béjaïa, Akbou et Ighil Ali. L’une des deux femmes, une Oranaise de 36 ans, a été mise sous mandat de dépôt pour «faux et usage de faux» ; elle détenait, lors de son interpellation un faux permis de conduire, alors que l’autre femme a été arrêtée avec une quantité de drogue en sa possession. Les policiers ont également récupéré quelques armes blanches et une importante somme d’argent. Les prévenus ont été mis sous mandat de dépôt et sont poursuivis pour plusieurs chefs d’inculpation.