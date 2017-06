délinquance : 9 voleurs de camions Shacman arrêtés

Réagissez

Un réseau national spécialisé dans le vol de camions a été démantelé, la semaine passée, par la brigade criminelle de la sûreté de la wilaya de Béjaïa. Les neuf membres du réseau arrêtés ont jeté leur dévolu sur la marque chinoise Shacman.

Âgés entre 22 et 36 ans et issus de différentes wilayas, ils utilisaient les camions volés dans le domaine de la contrebande au niveau des frontières en transportant de la marchandise avec des documents falsifiés. Selon un communiqué de la sûreté de la wilaya, l’opération de la police a permis de récupérer une somme d’argent et plusieurs véhicules de gros tonnage.

Ce coup de filet a été rendu possible grâce à une enquête enclenchée suite à la disparition de 8 camions du même type dans les zones semi urbaines et rurales de la wilaya de Béjaïa ainsi que dans les wilayas limitrophes. Les investigations se sont soldées par l’interpellation de l’un des criminels, lequel a conduit les services de sécurité aux autres membres. Les prévenus ont été mis sous mandat de dépôt pour vol qualifié, faux et usage de faux.