Afin d’attirer l’attention du wali sur l’état de délabrement des écoles à travers la wilaya de Béjaïa, la présidente de la commission Education de l’APW a illustré, photos à l’appui, l’ampleur des dégâts.

Mais avant cela, elle encense d’abord l’APW qui a dégagé une enveloppe conséquente pour le rafistolage et l’entretien des établissements.

La commission reproche aux entreprises chargées des travaux leur manque de professionnalisme dans l’exécution des opérations et critique les services de la wilaya pour le manque de suivi et de contrôle.

Quant aux initiatives, les membres de la commission n’ont pas trouvé mieux que de proposer de «faire payer les syndicats qui utilisent les établissements pour l’organisation des universités d’été ainsi que les associations et autres organisations qui se servent des classes des écoles pour tenir leurs activités associatives». Une proposition qui rappelle la tentative de l’administration de museler l’expression associative en voulant imposer un tarif au café littéraire de Béjaïa contre l’organisation de ses rencontres autour du livre.