Réagissez

Une étude sera lancée prochainement pour dégager trois voies supplémentaires au niveau de la zone de l’arrière-port et qui sera réalisée grâce à un montage financier, a déclaré le wali lors de sa visite d’inspection au niveau de ce site.

Cela va permettre de décongestionner cet endroit, qui est pratiquement une zone industrielle vu le nombre d’entreprises installées sur place. La première voie mènera du boulevard Soummam vers Cevital, l’autre, qui sera en parallèle, viendra du même boulevard mais passera du côté de l’oued Soummam, alors qu’une troisième voie d’issue est prévue à l’intérieur de la zone. Le directeur de l’urbanisme est chargé de prévoir, dans le cadre de cette étude, un plan de circulation, qui sera rattaché aux plans de la ville bien évidement, et d’aménager l’entrée du port, qui sera meilleure à l’actuelle.

Les travaux d’aménagement des voies, trottoirs ainsi que des carrefours lancés après treize ans de leur inscription (2003) au niveau de cette zone de l’arrière-port sont en voie d’achèvement, grâce à un montage financier total de 200 millions de dinars, qui associe, outre l’administration, les entreprises Cevital (35%), EPB (40%), Sonatrach (10%) et Naftal (10%). Sur place, le wali a insisté auprès du responsable de l’entreprise afin de travailler pendant la nuit et achever au plus vite ces travaux.

Le wali a également inspecté le chantier d’aménagement et revêtement de la route principale de Taghzouit. L’entreprise chargée des travaux a été rappelée à l’ordre pour diminuer le délai de réalisation, fixé auparavant à 12 mois au moment où le président de l’Apc a été instruit de régler les problèmes d’oppositions rencontrés par l’entreprise, en organisant une séance de travail avec les concernés et assurer un suivi quotidien du chantier.