De nouvelles spécialités au menu

Le coup d’envoi de la rentrée de la formation professionnelle de février a été donné à l’INSFP de Béjaïa, dimanche dernier par le wali, en présence du vice-président de l’APW et des responsables et cadres du secteur.

Le wali a insisté auprès des responsables de ce secteur afin d’adapter la formation aux besoins et attentes réelles des citoyens et accompagner le projet de modernisation de la wilaya.

Il est nécessaire aujourd’hui de créer des branches en relation avec les espaces verts et l’énergie renouvelable, à l’instar de ce qui se passe à l’étranger. Un plan de formation a été examiné et validé par le conseil de coordination, nous a appris le directeur de la formation professionnelle. Ce plan englobe les besoins des secteurs stratégiques de la wilaya. En apprentissage, 109 spécialités seront enseignées à travers 20 branches professionnelles, avec 3260 postes offerts, les métiers manuels prioritaires sont au nombre de 84 dans ce mode de formation. Le secteur a programmé des formations dans différents métiers au profit des partenaires socio-économiques. Il s’agit des métiers du tourisme et de l’artisanat pour un effectif de 1530 apprenants ; de l’agriculture, pour un effectif de 980 étudiants ; du bâtiment pour 1730 et des métiers de l’industrie, pour un effectif de 2895 apprenants.

L’offre de formation globale de la session de février 2017 est estimée à 10 039. Par ailleurs, en matière d’infrastructures, il est prévu pour cette année la mise en service de la demi-pension du CFPA de Timezrit et Tinebdar, nous apprend-on au niveau de la direction de la formation professionnelle. Le secteur dispose de 286 équipements technico-pédagogiques couvrant la totalité des spécialités enseignées au niveau de la wilaya. 10 équipements ont été acquis pour cette rentrée de février : 8 en informatique pour les CFPA de Béjaïa (garçons), Amizour, El Kseur, Adekar, Beni Maouche et Melbou, 1 pour la couture, pour le centre de Bordj Mira, et 1 pour l’électricité bâtiment pour le CFPA de Sidi Aïch. Des équipements pour la spécialité hôtellerie, option cuisine, seront mis en service au CFPA Lekhal Younès, dans la ville de Béjaïa, et ceux pour la menuiserie au CFPA d’Amizour.