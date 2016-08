De l’électricité pour des villages d’Amalou

Réagissez

Trois villages de la commune d’Amalou, daïra de Seddouk, ont été raccordés lundi dernier au réseau de distribution d’électricité. Les habitants des villages de Timesrine, Beni Jemhour et Tadarth Ouada ont accueilli avec joie cette nouvelle après une longue attente.

Il s’agit de la deuxième tranche inscrite dans le cadre du programme quinquennal 2010-2015 au profit de ces localités. Les travaux ont été entamés en novembre 2015 pour un délai de réalisation de 100 jours. Le réseau est long de près de 13 km, avec neuf postes installés pour 149 foyers.

La cérémonie d’inauguration a été intégrée dans le cadre de la commémoration de l’anniversaire du Congrès de la Soummam, pour lequel la wilaya a tracé, pour rappel, un programme riche, à l’exemple de l’inauguration d’une maison de jeunes au niveau de la localité de Felden, dont les travaux ont été lancés au mois de juin 2015. Le wali a promis sur place au président de l’APC de Chellata de prendre en charge le volet équipement de cette infrastructure afin de faire profiter les jeunes de la région au plus vite.

Ouled Salah Zitouni a procédé également au raccordement à la fibre optique de l’annexe de l’APC de Chellata, une procédure qui est en train de se généraliser maintenant à travers toutes les communes et leurs annexes sur instruction du wali. Le programme en cours d’exécution verra la pose d’un linéaire total de câbles de fibre optique de 76 km. Des dispositions ont été prises aussi pour le raccordement à la fibre optique dans les délais les plus proches des communes de Tamrijt, Feraoun, Smaoun, Tibane et Beni Maouche.

Un forum pour marquer cet événement a été organisé par l’association Machaâl Echahid, et le quotidien El Moudjahid, au niveau de la bibliothèque d’Ouzellaguen, sur «La participation des habitants au congrès de la Soummam».

Le wali a déclaré que la réhabilitation du site où s’est tenu le congrès fera de celui-ci un lieu hautement historique et de pèlerinage pour les générations futures.

Un lieu qui retracera les pages glorieuses de la lutte armée et qui témoignera des sacrifices consentis par les moudjahidine et les martyrs de la Révolution.

Des conférenciers se sont succédé pour apporter leurs témoignages, dont l’historien Mohamed Lahcene Zeghidi, Abdelhamid Amokrane, officier de l’ALN et ancien ministre des Affaires religieuses, le moudjahid grand témoin du Congrès de la Soummam, Rachid Adjaoud ainsi que Cheikh Tahar Aït Aljet.