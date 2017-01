Réagissez

Le dixième album de Abdellah Oumakhlouf, qui porte le titre de Hebset asen aawed (Objection), est une mosaïque de rythmes et de thèmes bariolés.

Enregistré chez Afro-Prod et édité par Star plus, l’album a été mis sur le marché en été 2016 avec onze titres, dont Thajmilt i Aït Menguellet (Hommage). Le chanteur rend un vibrant hommage au grand poète qui fête cette année ses 50 ans de carrière. La chanson honore «Dda Lounis» avec un refrain qui rappelle qu’il est celui qui a tracé sa voie, s’est accroché à ses racines et ne sème que la paix (inedjred avrid-is, itef di lasel-is, is-siwil kan i lehna). Un clip d’un peu plus de 5 minutes a été tourné avec cette chanson-hommage.

L’album réserve un autre hommage, tout particulier celui-là, à travers une chanson dédiée à l’Office national des droits d’auteur (ONDA). Les textes chantés d’Oumakhlouf puisent dans des sujets sociaux qu’alimentent les choses de la vie, avec, cependant, un penchant au négatif. L’amour côtoie la passion mais aussi l’infortune et le regret. Loukane âlmagh (Si je savais) en est un hymne poétique, déclamé sur un fond musical. La nostalgie d’une belle époque est caressée par des notes de Oûd pour chanter «Asmi i kem tshibigh» (Quand je t’aimais).

La famille est aussi chantée avec ses démissions et ses réconforts. C’est par le même prélude au rythme du même Oûd qu’un hommage est d’ailleurs rendu aux parents en appelant à en prendre soins (Hadher lwaldin). Le CD se termine avec une note lugubre, l’auteur-compositeur ayant choisi de chanter son testament en imaginant la fin de ses jours (Thajmilt i lmouthiw, Hommage à ma mort). Dans sa globalité, l’album s’est nourri essentiellement du patrimoine folklorique kabyle avec un habillage moderne notable.