Dans l’attente du H/24...

Réagissez

Le barrage de Tichy Haf a presque fait le plein cette année

Les habitants de certains quartiers de la ville de Béjaïa ont constaté une légère amélioration dans la distribution de l’eau potable depuis quelques jours.

Mais d’autres, dans les cités et les villages, continuent à vivre avec les inconvénients d’une alimentation perturbée et rationnée malgré la forte pluviométrie de cette année.

Les responsables, qui se félicitent de l’augmentation du niveau de remplissage du barrage de Tichy Haf à la faveur des dernières pluies, parlent peu du degré d’envasement de cette structure hydraulique, qui fausse le taux réel de remplissage. A cela, il faut ajouter l’état des réseaux d’AEP, qui remet en cause les assurances des autorités quant à «la disponibilité» de l’eau cet été.

Le débit mobilisé pour l’alimentation des ménages et des différentes entreprises économiques est de 340 millions de mètres cubes, selon l’administration. Cette quantité inclut également l’eau minérale. Mais l’eau pompée à partir du barrage de Tichy Haf et des forages ne bénéficie pas à toute la population, puisqu’une partie se perd dans les caniveaux et les avaloirs.

Dans les communes gérées par les services de l’ADE, on a enregistré une moyenne de 45 à 50% de pertes et 45% de fuites d’eau au chef-lieu de wilaya.

En plus de l’eau qui se perd, le nombre de réservoirs de stockage n’est pas suffisant pour assurer une alimentation continue. Pour combler ce déficit, le secteur a inscrit la réalisation de sept réservoirs à travers la wilaya afin d’optimiser la capacité de stockage et la dotation des communes en eau. Mais cela reste insuffisant.

Un programme destiné à colmater les fuites a été mis en place par l’ADE. Bouchena Kamel, directeur de l’ADE, a indiqué que ses services ont engagé des équipes chargées spécialement de résoudre ce problème en intervenant sur le réseau de la ville de Béjaïa notamment. A rappeler que ce réseau est vétuste et date de 1936, dans certains quartiers, comme au niveau de l’ancienne ville de Béjaïa. Ce qui a nécessité l’inscription de plusieurs opérations de réfection du réseau en remplaçant l’ancienne tuyauterie en galvanisé par le PHD.

Les quartiers qui ont été pris en charge reçoivent de l’eau en H/24 depuis quelque temps, selon notre interlocuteur, en attendant l’achèvement de l’ensemble du programme qui a été lancé en 2015 et qui a connu l’inscription de quatre lots, dont deux non encore entamés. La réhabilitation et le renforcement du réseau de transport qui alimente la ville et les autres communes sont également concernés.

Aussi, les conduites d’acheminement de l’eau à partir des barrages passent près des cours d’eau qui, lors des crues, endommagent les installations, privant d’eau des milliers de foyers pendant les travaux de réparation qui prennent plusieurs jours. C’est le cas de la conduite qui traverse Oued Agrioun, à l’est de la wilaya, qui a été emportée par les eaux en furie aux dernières intempéries.

Et ce n’est pas la première fois que cela se produit à ce niveau et au niveau des autres cours d’eau.

Lors de sa dernière visite dans la wilaya de Béjaïa, le ministre des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a alloué la somme de deux milliards de dinars pour le financement d’un programme d’urgence visant l’alimentation et le renforcement du réseau AEP dans les 52 communes.

Actuellement, 35 communes reçoivent l’eau un jour sur trois, voire sur quatre. Ce programme d’urgence vise, selon l’ancien wali, Hattab, à atteindre 95% de couverture et une alimentation en H/24 d’ici la fin de l’année. Selon la réalité du terrain et les lenteurs des procédures administratives pour le lancement des programmes, cela relève de l’impossible.