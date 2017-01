Réagissez

Une abnégation qui a donné ses fruits

Le 11 décembre dernier, à Paris, un jeune Algérien était sur la plus haute marche du podium, une médaille d’or au cou, la seule de l’équipe nationale algérienne. Il venait de neutraliser sur le tapis un Italien qui ne manquait pas de gabarit.

Onze combats durant, il a pris le dessus sur des adversaires costauds dans sa catégorie des moins de 70 kg. Ce jour-là, Hamache Mohamed El Amine est sacré champion du monde de Yoseikan Budo. Il se souviendra qu’il a triomphé avec… trois orteils «cassés». De la maison de jeunes Fatima Ramdani, où il s’entraîne dans la ville de Béjaïa, il a fait des pas de géant.

Le 20 avril prochain, Amine aura 28 ans pile.

En 2000, lorsqu’il a mis un kimono pour la toute première fois, il ne se voyait pas s’installer un jour sur le toit du monde. Encore moins lorsque du haut de ses six ans, il esquissait ses premiers gestes craintifs de karaté. Un voisin et ami, athlète de son état, l’a engagé à s’inscrire à l’Entente sportive de Béjaïa (ESB). «Mon père m’a poussé à aller avec cet ami», se souvient Amine, qui doit bénir ce jour où son paternel s’y est mêlé.

Comment pouvait-il ne pas pousser son fils dans le monde du sport, lui, l’ancien boxeur chez le grand Mahmoud Kouchane. Après sept ans de pratique et de perfectionnement à l’ESB, qui prennent fin en 2012, Lamine rejoint Lumières de Béjaïa, un club qui venait de naître à la maison de jeunes Fatima Ramdani. Et depuis, les distinctions ont continué.

En 2004, il a participé avec son club à la Coupe d’Algérie. Remplaçant, il a été intégré pour jouer le dernier match de la consécration. En tout, son palmarès brille de neuf médailles d’or dans les trois catégories : cadets, juniors et seniors. En 2010, il est dans l’équipe nationale algérienne et en décembre dernier, il a offert à l’Algérie sa première médaille d’or à ce niveau de la compétition dans cette discipline.

Dans son jeune âge, Amine devait être porté sur les coups de pied distribués à ses camarades de classe, doit-on croire. Et bien non, il était timide, tout ce qu’il y a de calme. Un profil qui lui colle à ce jour et qui n’échappe pas à ses entraîneurs, qui lui ont confié le titre de capitaine de l’équipe nationale.

La vie d’Amine n’est pas faite que d’arts martiaux. Licencié en électrotechnique, il a touché à des domaines où il a fait le grand écart : élevage de poulets de chair, apiculture, agence de pub… Il est formateur éducateur de 1er degré et souhaite que la DJS l’embauche en tant que tel. Mais, d’ici là, on l’attend pour d’autres réussites.

En mars prochain, se jouera le Championnat maghrébin en Tunisie. On l’attend aussi au haut du podium. Ainsi qu’au Championnat du monde en octobre prochain au Maroc. Le mois d’octobre sera chargé d’événements heureux. Au lendemain du rendez-vous mondial, Amine, l’enfant de Tala Merkha convolera en justes noces. Nous lui souhaitons de le faire avec

une deuxième médaille d’or suspendue au cou.