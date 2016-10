Réagissez

Ils étaient près d’une quarantaine d’anciens retraités de la société de construction et du bâtiment Construb-Est Tichy (ex-Ecibat) à tenir un sit-in la semaine dernière devant le portail de leur ancienne entreprise pour réclamer encore une fois leurs indemnités de départ à la retraite.

Sur les banderoles accrochées à l’entrée de l’entreprise, on pouvait lire notamment «Non à la hogra, promesses non tenues», «Retraités oubliés, demandons nos indemnités de départ». Ces ouvriers et cadres de maîtrise, partis en retraite pour la plupart d’entre eux entre 2014 et 2016, n’en sont pas à leur première revendication. Le 1er juin 2016, ils avaient déjà tenu un rassemblement, pour être finalement reçus une semaine après par le chef de daïra en présence des autorités locales de la ville.

Le procès-verbal de cette réunion, signé par le chef de daïra, faisait état de «l’assurance envers les protestataires de la disponibilité de l’Etat à œuvrer pour solutionner leurs problèmes dans le cadre des dispositions réglementaires et de concertation entre les parties concernées».

Mieux, lors de cette réunion tenue le 7 juin en présence du directeur des réalisations d’El Kseur, représentant du groupe (Construb Est), ce dernier, toujours selon le procès-verbal de réunion, aurait de son côté «pris la responsabilité dans le sens d’une régularisation des arriérés de salaires dans un délai de deux mois». Une promesse dont les retraités attendent à ce jour la concrétisation.

Ne voyant rien venir, le 10 août de cette année, un autre rassemblement suivi d’une marche de ces retraités vers la daïra pour faire valoir leurs droits, leur ont valu d’être une fois de plus reçus par l’autorité des lieux. «Hélas ! nous n’avons eu droit une fois de plus qu’à des promesses sans lendemain, mais le collectif des retraités est résolu à faire aboutir ses revendications quel qu’en soit le prix», déclare Arroudj Nacer, l’un des porte-parole des protestataires.

En somme, les retraités de cette entreprise revendiquent le paiement de leurs indemnités de départ à la retraite, l’application du protocole d’accord portant sur la révision de la convention collective de l’entreprise (protocole collectif qui prend effet à compter du 1er décembre 2013, déposé et enregistré auprès de l’inspection du travail et du greffe du tribunal de Béjaïa), le paiement des congés annuels, ainsi que le versement du montant du capital décès de leur camarade Khoufache Meziane, décédé en 2013.