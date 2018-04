Conférence sur la rivière de la Soummam

Réagissez

La salle des délibérations de l’APC d’Akbou a abrité une conférence publique, la semaine dernière, organisée par les associations Aasa-Tafat, Ikhoulaf et l’Association nationale des eaux, autour du sujet de la rivière de la Soummam.

Avec le Cheliff, la Tafna et le Rhummel, la Soummam est l’un des plus grands cours d’eau d’Algérie. S’étalant sur une superficie de 9090 km², et qui traverse quatre wilayas (Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif et Béjaïa), la rivière est menacée aujourd’hui plus que jamais.

Une communication sur les eaux de la Soummam, entre présent et devenir, a été présentée par le docteur Benkerrou Nacer, enseignant spécialiste en géoscience à l’université de Bab Ezzouar, devant une assistance consciente des enjeux écologiques. L’intervenant a exposé l’histoire géologique de la vallée de la Soummam, ainsi que l’urbanisation, l’écosystème, l’industrialisation et les dangers que celle-ci représente sur la nappe phréatique. «Oued Soummam est fragilisé par les générations passées en matière hydrique en construisant les barrages qui coupent l’eau au bassin, qui fragilisent l’écosystème et surtout qui influencent directement la vie des gens en causant des maladies. Oued

Soummam menace de mettre en péril la vie dans la région», explique M. Benkerrou.

La menace concrète qui touche le citoyen directement reste la santé publique, et le conférencier n’a pas omis de rappeler que «la pollution n’a pas épargné la faune et la flore, le chantier de l’autoroute l’a pulvérisée et ce sont nos enfants qui vont payer le prix de nos actes. Nous avons besoin d’une conscience citoyenne et d’une volonté politique pour sortir indemnes de cette problématique». D’aucuns s’accordent à dire que «la biodiversité du oued Soummam est menacée», et que «nous avons une réserve hydrique à sauver».

Les différents intervenants sont d’accord aussi sur l’urgence à soumettre le problème aux spécialistes «afin d’avoir une vision claire sur l’impact des effluents industriels et domestiques, ainsi que l’origine et le type de pollution que subit la rivière». «Nous avons la responsabilité d’alerter les gens du métier afin de pouvoir cerner le vrai enjeu et y remédier» conclut-on.

Par ailleurs, l’association Aasa-Tafat prépare une pétition dans le but de relancer les travaux de réalisation d’un CET au niveau d’Akbou. Son président, Sadi Bachir, a lancé un appel à la société civile et tous les citoyens qui partagent la crainte des dangers que représentent les déchets dans la région.