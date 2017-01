Réagissez

Des militants de bords partisans distincts se sont retrouvés réunis sur une même tribune le temps d’un hommage à Yahia Hammouche, ce vendredi 13.

Saïd Sadi, ex-président du RCD, et Djamel Zenati, ex-animateur des commissions nationales du MCB (proches du FFS), se sont donné l’accolade, chacun prenant aimablement des nouvelles de l’autre. La circonstance a comblé d’un trait les grands fossés des divergences du milieu des années 80 et d’après. Des appareils photo ont immortalisé le moment dans l’empressement pour vite en informer facebook. Au stade de l’Unité maghrébine, comme au dîner offert à la mémoire du défunt, c’est la même image de communion qu’ont faite des cadres du RCD et du FFS, et bien d’autres militants fidèles au devoir de mémoire, à l’exemple de Saïd Khellil. Pour compléter le tableau, des artistes, comme Idir Tagrawla et Boudjemaa Agraw, ont mis leur grain de sel. L’image a plu à tout le monde et elle déborde généreusement sur le menu sportif du jour. De par sa force, elle ne manque pas de nous rappeler les qualités du défunt : militant des commissions du MCB, Yahia Hammouche a su imposer, de son vivant, le respect de ses ennemis politiques. Il est rassembleur, même après sa mort.