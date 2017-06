Réagissez

La pose de la première pierre pour la réalisation d’une nouvelle salle de cinéma en remplacement de l’ancienne, Mon Ciné, qui est actuellement dans un état de vétusté avancée, sera effectuée à l’occasion de l’ouverture de la quinzième édition des rencontres cinématographiques qui seront organisées vers le début du mois de septembre prochain.

’est ce qu’a déclaré le wali lors de sa visite effectuée au niveau de cette structure, située à l’angle de la rue cheikh Amar (à El Khemis), et qui a baissé les rideaux depuis des années. Il faut dire qu’après plusieurs tentatives, restées sans suite, pour sa rénovation, et vu le retard dans sa prise en charge immédiate pour éviter l’effondrement total, la structure s’est détériorée encore plus et est actuellement en piteux état. Les autorités locales ont donc pris la décision de démolir complètement la salle Mon Ciné pour réaliser à sa place un immeuble neuf en R+4 avec la prise en charge de la résorption de toutes les nuisances.

Le directeur de l’agence foncière a indiqué, lors de la présentation de l’étude de ce nouveau projet, que le programme proposé s’articule autour de quatre grands axes principaux, dont un parking au sous-sol. Le plan prévoit la réalisation de commerces et autres services sur les étages supérieurs pour «l’équilibre du projet et la rationalisation foncière» a expliqué le directeur de l’agence foncière. Le wali a par ailleurs instruit celui-ci d’accélérer la procédure administrative et l’installation de l’entreprise chargée des travaux.

Il faut noter que d’autres opérations de réhabilitation et de restauration de salles de cinéma ont été lancées, en leur donnant une seconde vie et, bien entendu, une seconde chance de fonctionner à nouveau à l’instar de la salle El Khalifa à Kherrata, et de la cinémathèque de Béjaïa qui a été rénovée et équipée tout récemment en matériel ultra moderne DCP (Digital Cinema Package), Ali F.