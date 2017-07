Réagissez

Le centre hospitalo-universitaire de Béjaïa (CHUB) a organisé, mardi dernier, une cérémonie de remise d’attestations de «Prévention et sûreté interne» à 54 de ses agents de prévention qui viennent de bénéficier d’une formation en hygiène et sécurité de l’environnement (HSE).

La formation, qui a duré 20 jours, a été assurée par une école privée avec l’objectif de dispenser aux agents formés «des connaissances théoriques et pratiques, indispensables pour gérer les situations délicates et assurer une sérénité dans les structures du CHU qui les emploient», selon un communiqué du bureau chargé de la communication du CHU. Selon celui-ci, ces agents «représentent la majorité des éléments de la sûreté interne du CHUB». Cette action entre dans le cadre du programme de formation du personnel du CHU qui devrait concerner, comme l’a affirmé le premier responsable de l’établissement, le Pr Danoune, «particulièrement le personnel intervenant directement auprès des usagers et de leurs accompagnateurs dans le but d’intervenir adéquatement pour la bonne marche de l’institution et le renforcement des dispositifs de sécurité de l’hôpital». C’est sur cette catégorie du personnel, en contact direct avec les patients, que repose essentiellement la responsabilité d’humaniser nos hôpitaux, une humanisation à laquelle il faut, malheureusement, encore travailler au CHU de Béjaïa.