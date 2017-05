Chellata : Promouvoir et concrétiser les droits de l’enfant

En collaboration avec l’ONG italienne CISP, l’association humanitaire Tudert de Fethoune, village relevant de la commune de Chellata, a ratissé large en investissant le milieu des enfants et leurs droits, et ce, en initiant un projet associatif dont l’objectif était la promotion et la concrétisation des droits de l’enfant.

Au regard de la complexité du sujet et de l’absence d’initiatives ayant déjà consacré leurs activités à cette thématique, le projet intitulé «Théâtre forum, un espace d’expression pour les enfants, un moyen pour promouvoir et concrétiser leurs droits» s’est étalé sur une période de onze mois, où diverses activités ont eu lieu. Par le biais du théâtre forum, appelé aussi le «théâtre de l’opprimé» de par sa nature ludique et interactive, le public était convié à prendre la parole pour imaginer collectivement des solutions alternatives aux problématiques posées.

Parmi les autres activités, figurent des formations aux techniques de théâtre forum, des formations aux droits des enfants en faveur des comédiens en lien avec l’exécution du projet, et des séances de rédaction de saynètes et autres spectacles du forum. A l’occasion de la clôture dudit projet, un reportage de trois heures, réalisé tout au long des onze mois, a été projeté au centre culturel de Chellata. «Ce reportage a servi de support pour débattre de la thématique traitée par le projet, à savoir les droits de l’enfant, et, aussi, pour initier les habitants à la culture de la concertation et du débat», explique Karim Slimani, secrétaire général de l’association. Outre le reportage, quatre mini- documentaires traitant les droits humains en Algérie ont été projetés. Les titres était : 12/06, faisant allusion à la loi sur les associations ; Un métier anonyme, abordant les conditions de travail des agents de la voirie d’Akbou ; Au nom de toutes les fois, levant le voile sur le droit du culte et Le voir avant de mourir, rappelant l’épineuse question des disparus en Algérie. Tous ces travaux ont été réalisés par de jeunes amateurs de l’audiovisuel ayant été formés dans le cadre du projet Demar, chapeauté par le Comité international de développement des peuples (CISP) et ses partenaires.



Abderrahim Naït Bouda