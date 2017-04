Cheikh Aheddad : La réversion du mausolée à la traîne

Réagissez

La réversion de la gestion du mausolée Cheikh Aheddad, situé dans la commune de Seddouk, à la direction de la culture n’a pas encore eu lieu. Annoncée en 2015, cette opération qui devait être menée par l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés et la direction des équipements publics (DEP) aurait pu permettre de décharger l’association Cheikh Aheddad du poids de l’entretien des lieux et de classifier le monument. Selon nos informations, les difficultés seraient liées à la régularisation du terrain sur lequel est implantée la structure et qui devait être reversé au domaine public de l’Etat. Pour ce faire, la direction de la réglementation de la wilaya doit évaluer le terrain avant de procéder à l’indemnisation de la famille du Cheikh.

Le mausolée, inauguré en 2009, renferme le tombeau où les ossements du Cheikh ont été inhumés après avoir été exhumés d’un cimetière de Constantine, où il a été enterré le 29 avril 1874.

Le même mausolée compte également les tombes de ses deux fils qui avaient participé à l’insurrection de 1871.