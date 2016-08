Ce qu’on peut voir au musée

Réagissez

La machine à écrire et la ronéo du 1er Novembre

Le musée d’Ifri renferme plusieurs pièces d’exposition qui ont été enrichies cette année, à l’occasion du 60e anniversaire du Congrès de la Soummam, par surtout des portraits de moudjahidine.

Parmi les pièces à valeur historique, l’uniforme du colonel Amirouche, exposé dans un coin, du côté gauche de la grande salle d’exposition, suscite une grande curiosité et un intérêt particulier de la part des visiteurs qui se prennent en photo à côté de l’uniforme donné au musée en 1984 par Adjaoud Rachid, secrétaire de Amirouche. Dans un autre endroit, le visiteur peut voir une tenue de moudjahid dans sa simplicité mais aussi une tenue de para français.

La grande salle abrite aussi des archives de la révolution dont des «notes de service» et le courrier échangé au maquis comme celui demandant à «toutes les régions militaires les états de tous les infirmiers en fonction dans les bataillons et les sous-groupements». Plusieurs pièces d’un armement rudimentaire y sont aussi exposées tels que des pistolets automatiques, un revolver à cylindre de cinq coups, une grenade dégoupillée, une Mat 49 comme celle que l’on voit sur l’une des photos de Amirouche, un fusil de chasse….

Une arme à feu utilisée pendant la résistance entre 1830 et 1871 fait aussi partie du contenu du musée qui donne à voir aussi des gourdes en aluminium, des menottes pour pieds et mains et une tenaille ayant certainement servi dans la torture coloniale, une sacoche en cuir pour munitions, des insignes d’aspirants (don de la veuve du moudjahid Smail Idir), un cachet portant la mention «arrivé» et une boîte à encrier, qui renseignent sur la démarche organisationnelle en vigueur dans les maquis, des obus, des débris de roquette, des godas, des cartouches,… .

La machine à écrire (dactylo) et la ronéo qui ont servi à taper et tirer à Ighil Imoula le texte de la proclamation du 1er novembre sont aussi des objets de curiosité tout comme une radio tourne-disque, un émetteur-récepteur, un masque à gaz, un appareil photo, et d’autres pièces, témoins de la guerre de libération qui a connu en le congrès de la Soummam sa pierre angulaire.