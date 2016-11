Réagissez

Le projet d’aménagement du carrefour des quatre chemins, sis à l’entrée de la ville de Béjaïa, sera livré à la fin du mois d’avril 2017, a affirmé le wali de Béjaïa, Ould Salah Zitouni, lors de la visite de travail qui l’a conduit sur le chantier, lundi.

Mis en chantier en mai 2012 pour un délai contractuel de 24 mois, ce projet confié à l’Entreprise nationale des grands ouvrages d’art (Engoa), affiche un taux d’avancement des travaux de 40%. Le programme consiste en la réalisation — en plus du pont achevé— de trois autres ouvrages d’art (des ponts qui enjamberont la voie ferrée) : le premier reliera les localités de l’est, à savoir celles de l’axe Kherrata-Boukhelifa, ainsi qu’Amizour et Tala Hamza, à Béjaïa-ville.

Le deuxième déviera les usagers du même axe sur Alger (vers la RN26 ou la RN12). Le dernier desservira la partie sud vers l’est et le centre-ville de Béjaïa. En plus d’une bretelle qui donnera directement sur la gare routière pour les transporteurs qui viennent de la région est de la wilaya. L’une des contraintes qui ont retardé l’achèvement du projet dans les délais est l’opposition de la Sonatrach par rapport au passage, sur l’emprise du chantier, de ses servitudes. Ensuite, la lenteur des services de Sonelgaz dans le déplacement de ses réseaux.

Cette dernière a réalisé 80% des opérations de déviation des câbles électriques, à ce jour. Il reste, selon l’administration, au moins 160 mètres linéaires de câbles à déplacer sur le réseau électrique 60 KV. Inscrit en avril 2010 dans le cadre du CCE (Consolidation à la croissance économique), l’aménagement de ce carrefour est de nature à réorganiser la circulation à hauteur de la gare routière et du passage à niveau et à fluidifier le trafic automobile. A l’heure actuelle, et à n’importe quel moment de la journée, des bouchons inextricables se forment au niveau de ce carrefour vers lequel converge l’essentiel du trafic routier entrant dans la ville du Béjaïa.