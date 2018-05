Caravane médicale : 1435 consultations à Semaoun

Réagissez

A l’initiative de l’association socioculturelle Taymat du village Semaoun centre, une caravane médicale de consultation et de prévention a été organisée la semaine dernière à Semaoun, dans la daïra d’Amizour, au profit de la population de la région.

Quelque 1435 personnes, selon le Dr. Remila Nadir, ont bénéficié des prestations de cette caravane, à laquelle ont collaboré l’APC de Semaoun, l’EPSP d’El Kseur et l’association des diabétiques Leqser. Le personnel médical et paramédical, mobilisé pour cette occasion, est composé, selon notre interlocuteur, de quelque 50 éléments bénévoles. Des consultations et des dépistages relevant de différentes spécialités médicales (diabète, tension artérielle, goitre, cancer du sein et du col de l’utérus…) ont été effectuées et des conseils et orientations ont été donnés aux personnes consultées.

Comme appoint à cette action humanitaire, une conférence sur le diabète et le jeûne du mois de Ramadhan a été animée par trois médecins.