Cap sur le développement de l’apiculture

Réagissez

Les bienfaits du miel pur et frais sur la prévention des cancers et d’autres maladies ne se comptent pas», a expliqué le Dr Abdelmadjid Bouchareb spécialiste en cytopathologie au CHU de Blida, dans sa communication donnée lors de la journée de formation organisée, mardi dernier, à Adekar, à l’initiative de l’association Abeilles de montagne.

Destinée aux apiculteurs et abritée par la Maison de jeunes du chef-lieu de daïra, cette formation — assurée, en plus du Dr Bouchareb, par le Dr Latrach Hamidou, les laboratoires des biotechnologies liées à la reproduction animale et le président de l’Association nationale pour la culture et la formation (Ancef) — a été un grand moment d’échanges et d’instruction pour les acteurs de la filière.

Dans sa communication intitulée «La valorisation des produits apicoles en Algérie», le Dr Bouchareb, en sus d’avoir traité brièvement des bienfaits et des effets thérapeutiques du miel, ce qui a d’ailleurs intéressé l’importante assistance présente à cette formation, a surtout retracé l’évolution de la filière depuis l’indépendance à ce jour.

«Une évolution en dents de scie, avec tendance de l’invasion de la filière par des amateurs», souligne-t-il. «Nous restons en deçà des standards mondiaux et nous avons tendance à nous concentrer sur la production et à délaisser les autres produits de la ruche : le pollen, la gelée royale, la propolis, les essaims, la cire, le venin», indique-t-il.

S’étalant sur les perspectives de cette filière, sur son éventuel développement, il appelle les vrais apiculteurs à s’impliquer davantage pour mettre fin à l’importation tous azimuts des produits de la ruche contrefaits et nocifs pour la santé, répondre à la demande toujours croissante des consommateurs, et participer à l’essor économique du pays. L’apiculture est un travail noble et rentable, insiste le conférencier.

«L’exploitation rationnelle de 100 ruches peut rapporter, quelle que soit la région, bon an mal an, plus de 300 millions de centimes de bénéfices», fait remarquer le conférencier.

Lui succédant, le Dr Latrach Hamidou parlera de la conduite d’un rucher. Après avoir succinctement présenté les deux variétés d’abeilles existantes en Algérie (la tellienne et la saharienne) et le potentiel mellifère du pays, le conférencier détailla toute la conduite à suivre pour tenir son rucher, le protéger et faire en sorte qu’il soit productif. De la préparation à la récolte, en passant par le positionnement des ruches, le pourrissement des essaims, la lutte contre la varoise, le Dr Latrach expliquera largement ce qui est important dans la conduite d’un rucher.

Le débat qui s’en est suivi a porté essentiellement sur les problèmes que rencontrent les apiculteurs de la région